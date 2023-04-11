Бастрыкин предложил ввести налог на труд мигрантов для мотивации найма россиян

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил ввести «весомый налог» за использование трудовых мигрантов. По его мнению, это поможет мотивировать работодателей нанимать россиян. Сумму предлагаемого налога он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы»,— озвучил свою инициативу глава СКР в интервью «Интерфаксу».

Господин Бастрыкин также считает, что для «снижения социальной напряженности» было бы «целесообразно сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России». Для этого нужно обеспечить россиянам «достойный уровень социально-трудовых гарантий», уточнил глава СКР.

По данным FinExpertiza, в 2022 году в Россию приехали на работу 3,47 млн иностранных граждан, что на треть больше, чем годом ранее. Александр Бастрыкин говорил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов в прошлом году. Число депортированных из страны мигрантов увеличилось в 2,5 раза. Тем временем правительство внесло в Госдуму законопроект о реорганизации миграционного учета.

Подробности — в материале «Ъ» «Совет по правам мигрантов».

Лаура Кеффер