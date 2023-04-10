Американский журналист Херш утверждает, что диверсию на «Северных потоках» спланировали в 2021 году

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что, по его мнению, подрыв «Северных потоков» был спланирован еще в конце 2021 года. По его мнению, США с помощью этой диверсии хотели не допустить начала проведения военной операции России на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сеймур Херш

Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters Сеймур Херш

Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

«Идея заключалась в том, чтобы найти что-то необычное, что американский президент мог бы использовать как приманку или угрозу, чтобы убедить Владимира Путина не начинать военное вмешательство в ситуацию на Украине»,— рассказал Сеймур Херш в интервью немецкому изданию Tichys Einblick. Журналист также повторил свой тезис о том, что за подрывом газопроводов стоит президент США Джо Байден.

По версии господина Херша, предварительно американская администрация неоднократно угрожала российскому руководству уничтожением «Северных потоков» в случае ввода войск на Украину. «Идея была в том, чтобы показать Путину: если вы пересечете границу с Украиной, мы взорвем трубопроводы»,— утверждает Херш. По его словам, после того, как военная операция на Украине началась, руководство США приняло твердое решение взорвать газопроводы.

До начала 2022 года «Северный поток» был одним из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу (55 млрд кубометров в год). В сентябре 2022 года на двух нитях газопровода произошли взрывы, кто их совершил, не установлено до сих пор. Ряд европейских стран — Германия, Швеция и Дания — ведут собственное расследование инцидента, Россия к участию в следственных действиях не допущена.

8 февраля журналист Херш опубликовал материал, в котором утверждал, что подрыв инициировали американские власти. По информации ряда западных СМИ, к подрыву может быть причастна некая проукраинская группировка, напрямую не связанная с властями Украины.

Мартовскую резолюцию России о создании международной комиссии по расследованию подрывов Совбез ООН не поддержал. Москва отреагировала на решение с сожалением, но в то же время заявила, что не даст национальным расследованиям инцидента (их инициировали Германия, Дания и Швеция) «соскочить с крючка».

О расследовании читайте в материале «Версии расходятся потоками».

Александр Кислов