Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны поручило создать в армии группы для борьбы с западными танками на Украине

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров поручил создать специальные группы, которые будут бороться с поставленными на Украину западными танками. Для выполнения этой задачи разработаны специальные методические рекомендации для военных специалистов, сообщил начальник центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин в эфире телеканала «Звезда».

Юнус-Бек Евкуров

Юнус-Бек Евкуров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Юнус-Бек Евкуров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В соответствии с его (господина Евкурова.— ''Ъ'') указаниями начальник главного управления боевой подготовки генерал-полковник Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения. А Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь»,— сказал господин Арифулин.

Компания ФОРЭС обещала выплатить 5 млн руб. российским военнослужащим за уничтожение или захват первого иностранного танка на Украине. 30 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился платить военным до 3 млн руб. из бюджета за захват танков, поставленных на Украину странами Запада. В Кремле положительно отнеслись к инициативе доплачивать за подбитые западные танки.

К концу марта первые партии западных танков начали поступать в распоряжение ВСУ. В частности, Минобороны Германии отчиталось о прибытии в страну 18 немецких Leopard 2. Три такие же машины пришли из Португалии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что танки Leopard будут задействованы украинской армией в ходе контрнаступления и появятся на поле боя в апреле—мае.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...