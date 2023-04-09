Минобороны поручило создать в армии группы для борьбы с западными танками на Украине

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров поручил создать специальные группы, которые будут бороться с поставленными на Украину западными танками. Для выполнения этой задачи разработаны специальные методические рекомендации для военных специалистов, сообщил начальник центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин в эфире телеканала «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юнус-Бек Евкуров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Юнус-Бек Евкуров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В соответствии с его (господина Евкурова.— ''Ъ'') указаниями начальник главного управления боевой подготовки генерал-полковник Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения. А Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь»,— сказал господин Арифулин.

Компания ФОРЭС обещала выплатить 5 млн руб. российским военнослужащим за уничтожение или захват первого иностранного танка на Украине. 30 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился платить военным до 3 млн руб. из бюджета за захват танков, поставленных на Украину странами Запада. В Кремле положительно отнеслись к инициативе доплачивать за подбитые западные танки.

К концу марта первые партии западных танков начали поступать в распоряжение ВСУ. В частности, Минобороны Германии отчиталось о прибытии в страну 18 немецких Leopard 2. Три такие же машины пришли из Португалии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что танки Leopard будут задействованы украинской армией в ходе контрнаступления и появятся на поле боя в апреле—мае.

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Эрдни Кагалтынов

Эрдни Кагалтынов