Украинский министр Резников ожидает появление танков Leopard на поле боя в апреле-мае

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что танки Leopard будут задействованы украинской армией в ходе весеннего контрнаступления. Он ожидает, что немецкие танки появятся на поле боя в апреле-мае. Об этом министр сообщил в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Резников

Фото: Reuters Алексей Резников

Фото: Reuters

«Они (танки Leopard.— “Ъ”) будут задействованы в контрнаступлении после соответствующего решения Генштаба. Контрнаступление планируется по нескольким направлениям. Важно определить наиболее подходящий момент. Также все зависит от погодных условий. Весной наша почва очень вязкая, поэтому можно использовать только гусеничные машины. Думаю, танки Leopard появятся на поле боя в апреле-мае»,— сказал министр, отвечая на вопрос, когда ВСУ задействуют немецкие танки.

На вопрос о том, как украинские военные оценивают танки Leopard, господин Резников заявил: «Это как сравнивать "Жигули" и "Мерседес"».

К концу марта первые партии западных танков начали поступать в распоряжение ВСУ. В частности, Минобороны Германии отчиталось о прибытии в страну 18 немецких Leopard 2. Три такие же машины пришли из Португалии. Господин Резников рассказал и о появлении на украинской земле британских танков Challenger 2. По сообщениям западных СМИ, контрнаступление Киева может начаться в ближайшие недели.

Подробнее — в материале «Киев расстроен наступательно».

Эрдни Кагалтынов