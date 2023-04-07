Главные новости Юга России. Коротко

Председатель Ростовского облсуда ушла в отставку. Высшая квалификационная коллегия судей России приняла отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Начальник управления судебного департамента области Андрей Рощевский арестован на два месяца Басманным судом Москвы.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Выручка агрохолдинга «Степь» в 2022 году увеличилась на 46,4%. В прошлом году выручка группы компаний составила 83,7 млрд руб., а показатель OIBDA группы компаний достиг 14,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе холдинга.
Суд взыскал с членов банды «цапковских» компенсацию за захваченный бизнес. В Краснодарском крае суд постановил выплатить предпринимателю Валерию Дорошенко 405 млн руб. в качестве компенсации вреда, причиненного ему «цапковскими» Вячеславом Цеповязом и Владимиром Алексеевым. По версии следствия, в 2010 году «цапки» захватили предприятие по торговле горюче-смазочными материалами (ГСМ).
Донское минприроды выясняет причины гибели птиц в заповеднике «Ростовский». Анализ патологических проб животных, погибших в заповеднике в Орловском районе области, не выявил следов птичьего гриппа или ядохимикатов.
Фото: Александр Липкович
В Адыгее 60 участков затопило из-за поломки шлюза Краснодарского водохранилища. ВТеучежском районе из зоны подтопления было эвакуировано 65 человек в СНТ «Здоровье» и СНТ «Дружба». Районная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
Дело о вымогательстве в пользу бенефициаров концерна «Покровский» готово для процесса. Как стало известно «Ъ», Преображенский райсуд Москвы рассмотрит резонансное уголовное дело о вымогательстве активов предприятий, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области, общей стоимостью 3 млрд руб. По версии следствия, бенефициары концерна «Покровский» Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов организовали преступную группу, участники которой запугивали предпринимателей.
Экс-главу Куйбышевского района Ростовской области осудили на 9 лет за взятку. Бывшая глава администрации Куйбышевского района Ростовской области Наталья Мирющенко приговорена к 9 годам колонии общего режима и запрету занимать административные должности на 5 лет за получение взятки и превышение полномочий.
Фото: пресс-служба администрации Куйбышевского района Ростовской области
В апреле начнется благоустройство пешеходной зоны по пер. Газетному в Ростове. В пер. Газетном от ул. Красноармейской до ул. М. Горького будет обновлено дорожное покрытие, установлены малые архитектурные формы и арт-объекты, произведены работы по озеленению.
Бывший глава администрации Новочеркасска отправится в колонию. В 2021 году Игоря Зюзина приговорили к штрафу в 3 млн руб. за получение взятки от компании «Диволан. Дело пересматривалось трижды. В результате, прежний приговор отменен, господин Зюзин осужден на срок в восемь лет колонии.
Иван Саввиди увеличил состояние до $1,7 млрд в 2022 году. Донской предприниматель греческого происхождения и основатель «Группы Агроком» Иван Саввиди занял 1725-ю строку глобального рейтинга Forbes. Состояние господина Саввиди оценивается в $1,7 млрд.
Фото: предоставлено "Группой Агроком"
Отец форварда ХК «Сочи» Матвея Мичкова найден мертвым. Полиция проводит проверку по факту смерти 51-летнего Андрея Мичкова, тело которого было обнаружено в пруду на федеральной территории «Сириус».
Гордума Таганрога приняла отставку главы администрации Михаила Солоницина. Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин покинул пост по собственному желанию.
Фото: Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
На Ставрополье будет построен завод по убою птицы за 240 млн рублей. Предприятие «Агро-Импульс» построит в Новоалександровске Ставропольского края завод по убою птицы мощностью 2,75 тыс. т мяса в год. Объем инвестиций в проект составит 240 млн руб.
Весной 2023 года в армию будут призваны 5 тыс. жителей Ростовской области. Призыву подлежат лица в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, сообщил в ходе пресс-конференции по военному призыву начальник отдела по работе с военными органами и вопросам территориальной обороны правительства региона Игорь Короленко.
Министр образования Ставрополья Евгений Козюра ушел в отставку. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял отставку главы регионального министерства образования Евгения Козюры.
Фото: пресс-служба министерства образования Ставропольского края