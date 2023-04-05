Иван Саввиди увеличил состояние до $1,7 млрд в 2022 году

Донской предприниматель греческого происхождения основатель «Группы Агроком» Иван Саввиди занял 1725-ю строку глобального 37-го рейтинга Forbes. Состояние господина Саввиди оценили в $1,7 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено "Группой Агроком" Фото: предоставлено "Группой Агроком"

По данным издания Forbes, в прошлом году Ивану Саввиди удалось увеличить свое состояние на $100 млн. Ранее предприниматель владел фирмой «Донской табак», где и начинал свою карьеру.

Сегодня в активы Ивана Саввиди и его семьи входит ряд компаний в Ростовской области и в Греции. Управление донскими структурами происходит через компанию «Группа Агроком», выручка которой в 2021 году составила 112,2 млн руб.

Иван Саввиди единственный из предпринимателей Ростовской области, вошедших в рейтинг Forbes в этом году.

Ранее «Ъ-Юг» писал о том, что «Группа Агроком» приобрела долю в уставном капитале предприятия «Вкусы Ставрополья».

Анастасия Назарова