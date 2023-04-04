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Экс-главу Куйбышевского района Ростовской области осудили на 9 лет за взятку

Бывшая глава администрации Куйбышевского района Ростовской области Наталья Мирющенко приговорена к 9 годам колонии общего режима и запрету занимать административные должности на 5 лет за получение взятки и превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба администрации Куйбышевского района Ростовской области

Фото: пресс-служба администрации Куйбышевского района Ростовской области

Как ранее писал «Ъ-Юг», с 2018 по 2021 года Наталья Мирющенко получила от коммерческой организации крупную взятку в размере 2,7 млн руб. в обмен на личное покровительство. Полученные деньги чиновница потратила на покупку квартиры в Ростове. Также обвиняемая вынудила представителей той же компании отремонтировать кровлю своего служебного жилья.

Подсудимой были предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Наталья Мирющенко признана виновной и приговорена к заключению. Приговор в законную силу не вступил.

Анастасия Назарова

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