На Ставрополье будет построен завод по убою птицы за 240 млн рублей

Предприятие «Агро-Импульс» построит в Новоалександровске Ставропольского края завод по убою птицы мощностью 2,75 тыс. т мяса в год. Объем инвестиций в проект составит 240 млн руб., сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства экономического развития Ставрополья Фото: пресс-служба министерства экономического развития Ставрополья

Срок окупаемости объекта составит 5,5 лет. Завод обеспечит городу 65 новых рабочих мест.

«Решением координационного совета инвестору будут предоставлены земельные участки без проведения конкурсной процедуры»,— сообщает пресс-служба минэкономразвития.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агро-Импульс» зарегистрировано в Новоалександровске в 2014 году. Предприятие специализируется на разведении птицы. Бенефициарами компании являются Павел Бондарев и Виктор Бондарев. Выучка предприятия в 2022 году составила 229,1 млн руб., а чистый убыток — 69,6 млн руб.

Анастасия Назарова