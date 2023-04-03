Весной 2023 года в армию будут призваны 5 тыс. жителей Ростовской области

В весенний призыв 2023 года 5 тыс. дончан отправятся на военную службу, сообщил в ходе пресс-конференции «Особенности проведения призыва граждан на военную службу весной 2023 года» начальник отдела по работе с военными органами и вопросам территориальной обороны правительства региона Игорь Короленко в пресс-центре «Интерфакс-Юг».

«Количество призывников по сравнению с весенним призывом 2022 года не изменилось»,— отметил Игорь Короленко.

Призыву подлежат лица в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. Призывные мероприятия продлятся с 1 апреля по 15 июля.

В регионе создана областная призывная комиссия, возглавляемая губернатором, а также 62 региональные комиссии.

Как пояснил военный комиссар области Игорь Егоров, повестки призывникам должны вручаться сотрудниками военкомата, либо по месту работы или учебы.

Напомним, осенью 2022 года было призвано 4 тыс. человек.

Анастасия Назарова