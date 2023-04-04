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Смерть в «Сириусе»

Отец форварда ХК «Сочи» Матвея Мичкова найден мертвым

Полиция проводит проверку по факту смерти 51-летнего Андрея Мичкова, тело которого было обнаружено в пруду на федеральной территории «Сириус». Андрей Мичков, отец нападающего хоккейного клуба «Сочи» Матвея Мичкова, ушел из съемной квартиры вечером 2 апреля и перестал выходить на связь. Матвей Мичков, чемпион юношеских Олимпийских игр в составе сборной России, считается одним из самых перспективных хоккеистов страны.

Фото: Telegram-канал ХК «Сочи»

Фото: Telegram-канал ХК «Сочи»

Об исчезновении 51-летнего Андрея Мичкова, отца нападающего хоккейного клуба «Сочи» Матвея Мичкова, стало известно 4 апреля из сообщения краснодарского отряда поисковой службы «ЛизаАлерт». По данным поисковой службы, мужчина, проживавший на федеральной территории «Сириус», ушел из съемной квартиры 2 апреля и перестал выходить на связь. По словам близких мужчины, у него не было проблем с алкоголем, на плохое самочувствие он тоже не жаловался.

К поискам Андрея Мичкова подключились полицейские и сотрудники спасательных служб.

Около полудня во вторник спасателям поступило сообщение, что в районе улицы Старообрядческой в пруду замечено тело человека. После того как погибшего доставили на берег, в нем опознали пропавшего Андрея Мичкова.

О том, что пропавший мужчина найден мертвым, на своем сайте объявил хоккейный клуб «Сочи», который попросил болельщиков проявить деликатность и не пытаться лично выразить свою поддержку хоккеисту Матвею Мичкову. Спортсмен продолжает тренировки в составе ХК «Сочи», клуб оказывает игроку необходимую психологическую поддержку.

Руководитель пресс-службы ОМВД по федеральной территории «Сириус» Павел Комолов сообщил «Ъ», что в настоящее время идет проверка по факту гибели гражданина, уголовное дело не возбуждено. При этом сотрудник МВД не стал сообщать подробности происшедшего — в частности, он не сказал, есть ли признаки насильственной смерти или имел место несчастный случай. «Пока рано делать какие-либо выводы», — пояснил собеседник «Ъ».

Матвей Мичков, чемпион юношеских Олимпийских игр в составе сборной России, считается одним из самых перспективных хоккеистов страны. Игрок СКА. Текущий сезон Континентальной хоккейной лиги форвард провел в хоккейном клубе «Сочи» на правах аренды.

Анна Перова, Краснодар

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