Бывший глава администрации Новочеркасска осужден на 8 лет за получение взятки

Приговор экс-главы администрации Новочеркасска и Зверево Игоря Зюзина, обвиняемого в получении взятки, рассмотрен в судебной коллегии по уголовным делам в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cityug.ru Фото: cityug.ru

«Приговор нижестоящего суда отменен, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в ИК строгого режима»,— сообщили в суде.

Как сообщалось ранее, дело Игоря Зюзина рассматривалось в суде трижды. По версии следствия, в 2017 году Игорь Зюзин вступил в сговор со своим заместителем и потребовал от руководства строительной компании взятку в 2,6 млн руб. в обмен на прием работ по госконтракту. В 2021 году его приговорили к штрафу в 3 млн руб. за получение взятки от компании «Диволан». Но обвинение и защита оспорили приговор.

Анастасия Назарова