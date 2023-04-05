В Адыгее 60 участков затопило из-за поломки шлюза Краснодарского водохранилища

Из-за поломки шлюза на оросительном канале Краснодарского водохранилища в Теучежском районе затопило 60 приусадебных участков в СНТ «Здоровье» и СНТ «Дружба». Районная прокуратура проводит проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранительных органов, из зоны подтопления было эвакуировано 65 человек. Сейчас затворка перекрыта, с части участков вода уже сошла. На месте происшествия работают две группы ГУ МЧС по республике Адыгея. Позже будет произведена оценка ущерба.

«Межрайонная прокуратура в ходе соответствующей проверки даст правовую оценку действиям должностных лиц всех уполномоченных органов и примет необходимые меры реагирования»,— отметили в пресс-службе прокуратуры.

Анастасия Назарова