Донское минприроды выясняет причины гибели птиц в заповеднике «Ростовский»

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области исследуют обстоятельства и причины гибели редких птиц в заповеднике «Ростовский» в Орловском районе региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Липкович Фото: Александр Липкович

По предварительным данным, анализ патологических проб не выявил следов птичьего гриппа или ядохимикатов, применяемых для уничтожения грызунов.

«В целях выявления павших особей диких животных и животных с атипичным поведением в рамках рейдовых мероприятий специалистами министерства обследуются территории охотничьих угодий, в том числе в буферной зоне, прилегающей к заповеднику»,— сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее зоолог и заместитель директора заповедника «Ростовский» Александр Липкович заявил о гибели более полутысячи птиц, включая представителей редких краснокнижных видов. Господин Липкович предположил, что причина падежа — это отравление ядохимикатами, используемыми для обработки полей от грызунов.

Анастасия Назарова