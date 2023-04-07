Маск анонсировал первый полет сверхтяжелой ракеты Starship

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что готовится первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Ее разрабатывают для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

«Starship готовится к запуску»,— написал господин Маск в Twitter, прикрепив видео с космическим аппаратом. Позднее он добавил, что

ракета готова к запуску на следующей неделе, но ждет одобрения регуляторов. Федеральное управление гражданской авиации США уведомляло, что первый полет ракеты может пройти в понедельник, 10 апреля.

Запустить ее планируется со стартовой площадки SpaceX в Техасе. В рамках тестового полета ракета должна выполнить один виток вокруг Земли.

Многоразовая ракетная система Starship состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. В высоту она достигает 120 м и является самой высокой ракетой в мире. Ее разработка ведется с 2019 года. В том же году во время испытаний взорвался первый прототип Starship. В мае 2020 года в ходе испытаний произошел пожар, потом прототип опять взорвался. В августе того же года SpaceX провела успешное испытание ракеты Starship, но в декабре прототип снова взорвался. Взрывы также произошли при его посадке в феврале и марте 2021 года. Илон Маск говорил, что планирует вывести Starship на орбиту в 2022 году. В том же году во время тестового запуска прототипа ракеты-носителя Super Heavy для Starship произошел пожар.

Подробнее о проекте полета к спутнику Земли — в материале «Ъ FM» «SpaceX выходит на лунный трек».

Лаура Кеффер