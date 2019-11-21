Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время испытаний на техасском полигоне Бока Чика, сообщает издание Space.com. Взрыв произошел во время испытаний максимального заполнения топливных баков криогенной жидкостью.

По словам главы SpaceX Илона Маска, компания сосредоточится на разработке более совершенных прототипов, а не на ремонт Mk1.

Разработанная SpaceX сверхтяжелая ракета-носитель Starship снабжена семью двигателями Raptor и предназначена для вывода полезной нагрузки на орбиту с возможностью последующего возвращения и запуска. Его основной задачей будут полеты на другие планеты, в первую очередь на Марс.