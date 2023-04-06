Главные новости за 6 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Холдинг AVA Group планирует построить вторую очередь краснодарского ТРЦ «СБС Мегамолл». Местом будущей стройки выбрана территория бывшего фарфоро-фаянсового завода «Чайка».

ФК «Краснодар» обыграл соперников из «Ростова» в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счетом 5:3.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть сотрудника хоккейного клуба «Сочи» и скаута системы сборных России Андрея Мичкова — отца хоккеиста Матвея Мичкова — была ненасильственной.

В акватории морского порта Новороссийска 7 апреля проведут учения со стрельбами из артиллерийской установки.

СМИ сообщили об отмене концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Краснодаре. В спорткомплексе «Олимп», где концерт назначен на 12 июня, информацию «Ъ-Кубань» не подтвердили.

QR-коды на посещение Японского сада в парке «Краснодар» больше недоступны к оформлению на его сайте. С 5 апреля коды можно оформить исключительно в инфоматах, которые установлены на входе в сад.

В станице Бакинской кладбище ЧВК «Вагнер» сделают мемориальным комплексом.

Уровень общей безработицы на Кубани снизился до 2,6%. Это рекордный показатель с 2000 года.

В станице Елизаветинской начали строить магистральную подстанцию стоимостью 6,3 млрд руб. Объект позволит устранить риск перегрузок в сети и обеспечит резерв мощности для развития западной части города.

Власти Ялты опровергли сведения о сносе жилых помещений бывшего санатория «Юность». Об этом ранее сообщили в соцсетях. В пабликах призывали жителей провести митинги в защиту зданий.

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил директора и бухгалтера ЖСК «Сити» к длительным срокам заключения из-за обмана 900 человек.

Кущевский районный суд удовлетворил заявление предпринимателя Валерия Дорошевского о взыскании с Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева 405 млн руб.

Жители Новороссийска собрали 1,5 млн руб. на покупку дома для 69-летнего пенсионера Александра Курганова. Долгие годы мужчина жил в станице Натухаевской в полуразвалившемся сарае без отопления и удобств.

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