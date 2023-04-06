В Новороссийске одинокому пенсионеру подарили дом за 1,5 млн рублей

Жители Новороссийска собрали 1,5 млн руб. на покупку дома для 69-летнего пенсионера Александра Курганова, сообщает волонтер Елена Тришина. Долгие годы мужчина жил в станице Натухаевской в полуразвалившемся сарае без отопления и удобств. На собранные средства на участке пенсионера установят модульный дом площадью 40 кв. м и подключат коммуникации. Работы уже начались.

«Александр Филиппович всю жизнь проработал газоэлектросварщиком, зарплата была низкая, из-за сложных условий жизни и труда он приобрел кучу болезней…Его семье, приехавшей из Чувашии, денег хватило только на дом с земляным полом и времянку из подручных материалов, которая впоследствии стала домом нашему герою»,— написала на свое странице Елена Тришина.

Пять лет назад супермодель Ксения Дели подарила болельщику «Краснодара» Михаилу Гарияну (известному как дядя Миша) 1 млн руб. на покупку дома. Еще несколько сотен тысяч рублей собрали горожане. В 2021 году бездомному пенсионеру купили двухкомнатный дом на Дубинке.

Наталья Решетняк

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