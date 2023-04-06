В Новороссийске проведут учения со стрельбами из артиллерийской установки

В акватории морского порта Новороссийска 7 апреля проведут учения со стрельбами из артиллерийской установки. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск
Мероприятие проведут силами Венно-морской базы в период с 11:00 до 13:00. К жителям города обратились с просьбой соблюдать спокойствие.
«Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио»,— говорится в сообщении.
Ранее учения по стрельбе провел ЧФ в Севастополе. Мероприятие прошло в Карантинной бухте. Глава города Михаил Развожаев уточнил, что учения связаны с профилактической работой в рамках ППДО.
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