AVA Group планирует построить в Краснодаре вторую очередь «СБС Мегамолл»

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group планирует построить вторую очередь краснодарского ТРЦ «СБС Мегамолл». Как сообщили «РБК Краснодар» в пресс-службе предприятия, местом выбрана территория бывшего фарфоро-фаянсового завода «Чайка».

Объем инвестиций в проект не разглашается.

«Мы планируем сохранить один из первых торгово–развлекательных центров Краснодара, для многих с этим местом связаны яркие детские воспоминания от посещения детских игровых комплексов, боулинга, кинотеатра. Вместе с тем мы расширим возможности существующего объекта»,— отметила вице-президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.

В марте 2023 года AVA Group купила 100% ООО «СБС Мегамолл». Сумма сделки не раскрывается. Кроме того, согласно данным СПАРК, президент ГК Ваган Арутюнян стал владельцем 100% компании ООО «Фарфорово-фаянсовый завод "Чайка"». В рамках сделки к нему перешла территория, которая находится рядом с торговым центром. В компании отмечают, что предприятие давно не функционирует.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Группа компаний "АВА"» зарегистрировано в Краснодаре в 2016 году. Основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Бенефициар и президент компании — Ваган Арутюнян. В 2021 году выручка компании составила 19,9 млн руб., чистая прибыль — 39,9 млн руб.

Татьяна Ручкина

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