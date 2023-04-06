Власти Ялты опровергли сведения о сносе жилых помещений бывшего санатория «Юность»

Информация о сносе жилых помещений на территории бывшего санатория «Юность» в Ялте не соответствует действительности. Об этом сообщила глава города Янина Павленко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

Ранее в соцсетях распространились сведения о том, что ночью на территории санатория были демонтированы несколько жилых помещений на улице Советской, 43. В пабликах призывали жителей провести митинги в защиту зданий. На данные сообщения откликнулись 30 человек. На самом деле, по заявлению госпожи Павленко, демонтажу были подвергнуты ветхие хозяйственные строения.

«Сам дом является объектом культурного наследия. Совместно с министерством культуры РК он готовит документацию на его реставрацию»,— говорится в сообщении.

Глава курорта отметила, что действиям лиц, распространивших ложные сведения, будет дана правовая оценка.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram