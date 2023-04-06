В станице Елизаветинской начали строить магистральную подстанцию за 6,3 млрд рублей

В станице Елизаветинской начали строить магистральную подстанцию стоимостью 6,3 млрд руб. Объект позволит устранить риск перегрузок в сети и обеспечит резерв мощности для развития западной части города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Краснодар — быстроразвивающийся город. Чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей, нужно построить больше станций. Мы продолжаем планомерную работу в этом направлении»,— отметил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Мощность подстанции составит 125 мегавольт-ампер. Объект оснастят высоконадежным оборудованием, в том числе комплектным элегазовым распределительным устройством 220 кВ. В компании «Россети», которая строит подстанцию, сообщают, что для плотной городской застройки такой объект станет лучшим решением, поскольку его преимуществами являются длительный срок службы, пожаробезопасность, компактность и низкий уровень шума.

Энергетики также реконструируют действующую подстанцию 220 кВ «Яблоновская». Это необходимо для присоединения новой линии электропередачи протяженностью 21 км. Она соединит оба центра питания.

Татьяна Ручкина

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