Экспертиза установила причину смерти отца хоккеиста Матвея Мичкова в Сириусе

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть сотрудника хоккейного клуба «Сочи» и скаута системы сборных России Андрея Мичкова, который является отцом известного хоккеиста Матвея Мичкова, была ненасильственной. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ» Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ»

Андрей Мичков умер из-за попадания воды в легкие.

Вечером 2 апреля Андрей Мичков пропал после выхода из дома в Сириусе. Через два дня полицейские нашли его тело в пруду, расположенном рядом с домом. Церемония прощания с мужчиной пройдет 6 апреля в траурном зале в Адлере. После этого его тело доставят на самолете в Пермь. По решению семьи он будет похоронен на родине, в Кунгуре.

Татьяна Ручкина

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