Выдача QR-кодов на сайте Японского сада в Краснодаре приостановлена

QR-коды на посещение Японского сада в парке «Краснодар» больше недоступны к оформлению на его сайте. С 5 апреля коды можно оформить исключительно в инфоматах, которые установлены на входе в сад. Об этом сообщается в соцсетях парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба парка «Краснодар» Фото: пресс-служба парка «Краснодар»

«Инфоматы начинают работать в 6:30. Количество кодов ограничено. На один телефон - один код. В одном билете можно отметить только двоих. Дети до 14 лет могут посетить Японский сад без кодов… На сайте код получить нельзя. На другую дату код получить нельзя»,– говорится в сообщении.

В начале апреля спекулянты начали продавать QR-коды для посещения Японского сада на различных интернет-ресурсах.

Японский сад в Краснодаре открыли 30 марта. Его площадь составяет 7,5 га. Единовременно на территории сада могут находится 200 человек.

Наталья Решетняк

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