Власти Кубани сообщили о снижении уровня безработицы до рекордных 2,6%

Уровень общей безработицы на Кубани снизился до 2,6%. Это рекордный показатель с 2000 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Для сравнения, в среднем по России он составляет 3,6%, по Южному федеральному округу — 3,4%»,— подчеркнул глава Кубани Вениамин Кондратьев.

В 2022 году за поиском работы в краевые центры занятости обратились более 115,6 тыс. человек. В настоящее время на рынке труда Кубани открыто более 69 тыс. вакансий. Помощь оказывают благодаря краевой программе «Содействие занятости населения».

По данным администрации Краснодарского края, новые навыки в рамках нацпроекта «Демография» освоили на курсах 10,3 тыс. человек. Среди основных направлений обучения профессии бухгалтера, специалиста по управлению персоналом, информационным ресурсам, веб-дизайну, закупкам. Также востребованы на рынке менеджеры по продажам, педагоги, бизнес-аналитики, социальные работники, программисты, психологи, делопроизводители, парикмахеры, сварщики. Помимо этого из краевого бюджета работодателям частично возмещаются затраты на оплату труда молодых специалистов без опыта.

Как уточняет администрация Краснодарского края, одна из мер поддержки — ярмарки вакансий. Участие в них примут более 1 тыс. работодателей. Среди них «Тандер», «Роснефть», «Агрокомплекс», «РЖД», «Газпром Трансгаз «Краснодар», «Почта России». Ближайшая ярмарка вакансий запланирована на 14 и 15 апреля.

Олег Исаев

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