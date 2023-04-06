Директор и бухгалтер стройфирмы в Краснодаре осуждены за обман 900 человек

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил директора и бухгалтера ЖСК «Сити» к длительным срокам заключения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из приговора, Константин Личман и Антонина Полтавец были руководителями ЖСК «Сити». Под предлогом строительства многоквартирных домов в поселке Краснодарском они заключили с гражданами договоры об участии в долевом строительстве. Однако свои обязательства не выполнили. Потерпевшими по делу признаны 900 человек. Общий ущерб более 900 млн руб.

Суд признал их виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Константина Личмана осудили на 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Антонину Полтовец — на 3 года колонии общего режима, наказание было отсрочено до достижения 14-летнего возраста несовершеннолетним ребенком.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram