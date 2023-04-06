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На месте кладбища бойцов ЧВК «Вагнер» под Горячим Ключом оборудуют мемориал

В станице Бакинской кладбище ЧВК «Вагнер» сделают мемориальным комплексом. Об этом сообщает пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Фото: пресс-служба Пригожина

Фото: пресс-служба Пригожина

«На сегодняшний день никаких проблем нет, мы собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений»,— заявил Евгений Пригожин.

На кладбище в станице Бакинской (Горячий Ключ) хоронят членов ЧВК, которые указали в заявлении, что в случае гибели хотят быть погребены рядом с часовней «Вагнера».

Олег Исаев

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