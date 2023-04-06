На Кубани суд взыскал с участников банды Цапков 405 млн рублей

Кущевский районный суд удовлетворил заявление предпринимателя Валерия Дорошевского о взыскании с Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева (Беспредела) 405 млн руб. Об этом сообщает «Ъ-Юг» со ссылкой на материалы суда.

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Валерий Дорошевский обратился за взысканием как потерпевший в рамках уголовного дела о захвате ООО «Кубань-Контракт» (предприятие по торговле горюче-смазочными материалами).

Бизнесмен оценил убытки от попытки захвата в 405 млн руб., включая стоимость бизнеса и проценты за пользование чужими денежными средствами. В свою очередь Вячеслав Цеповяз не признал иск, настаивая на том, что Валерий Дорошенко якобы добровольно уступил свое предприятие в пользу подконтрольной «цапкам» компании «Агро-Полтавченское». По его словам, Валерий Дорошенко имел крупную задолженность перед Россельхозбанком и сам передал активы «цапковским», чтобы Сергей Цапок помог урегулировать проблемы.

Владимир Алексеев подтвердил факт вымогательства.

Олег Исаев

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