«Аль-Маядин»: около 100 палестинцев пострадали в результате столкновений в мечети Аль-Акса

В результате столкновений между израильской полицией и прихожанами мечети Аль-Акса в Иерусалиме пострадали порядка 100 палестинцев, более 400 человек задержаны, передает корреспондент телеканала «Аль-Маядин».

Ранее сегодня, 5 апреля, палестинское агентство WAFA сообщило о рейде полиции Израиля в мечеть Аль-Акса. По информации агентства, силовики ворвались в мечеть и применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Как сообщил палестинский красный полумесяц, израильские силовики не давали медикам добраться до места происшествия и помочь раненым. Действия Израиля осудили, в частности, Иордания и Египет.

Также сегодня представитель израильской армии Авихай Эдри сообщил о том, что из сектора Газа по Израилю выпущено девять ракет. По его словам, четыре из них сбили системы ПВО, а другие четыре упали на открытой местности, примыкающей к Газе.

Эрдни Кагалтынов