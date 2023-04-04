Главные новости за 4 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Холдинг AVA Group купил торгово-развлекательный комплекс «СБС Мегамолл» в Краснодаре. Сумма сделки не разглашается Эксперты отмечают, что подобные объекты требуют реконструкции, вкладывать средства в которую сегодня рискованно. Стоимость строительства такого объекта с нуля оценивается в 15–17 млрд руб.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил об исчезновении без вести Андрея Мичкова — отец игрока ХК «Сочи» Матвея Мичкова. Позже стало известно, что мужчину нашли мертвым в пруду недалеко от дома.

Четвертый кассационный суд поддержал требования жителей Краснодара о запрете строительства автодороги, соединяющей Елизаветинское шоссе с Юбилейным микрорайоном Краснодара.

Краснодарский край получил субсидию в размере 8,3 млрд руб. на развитие городского электротранспорта. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. За счет этих средств в Краснодаре до 2027 года построят более 35 км новых линий трамвайной сети.

Суд повторно рассмотрит уголовное дело в отношении сочинского экс-судьи Дмитрия Новикова, также известного своими резонансными заявлениями о коррупции в судебной системе. Его обвиняют в посредничестве при передаче особо крупной взятки, когда он имел статус адвоката.

Бизнесмен Сергей Галицкий занял 905-е место в рейтинге богатейших бизнесменов мира по версии журнала Forbes, а также 33-ю строчку в списке самых состоятельных россиян.

В крымском селе Марфовка произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадали четверо детей. С ожогами их доставили в больницу.

Ленинский районный суд города Краснодара назначил 44-летнему мужчине, который оставил бесхозный автомобиль у администрации Краснодарского края, 7 суток административного ареста. Владельцем машины оказался организатор автогонок на турбодроме «Белая стрела» Роман Любименко.

Краснодар занял восьмое место среди крупных городов для комфортной жизни в рейтинге Минстроя РФ по индексу качества городской среды за 2022 год.

В Краснодаре суд взыскал с бывшей чиновницы регионального управления Роспотребнадзора Марины Балаевой, обвиняемой во взяточничестве, ювелирные украшения и валюту на общую сумму в 46 млн руб.

Альпиниста, который искал в горах Красной Поляны упавшие квадрокоптеры, нашли мертвым. Мужчину искали двое суток.

ООО «Хлебозавод "Гулькевичский"» признано банкротом. Конкурсное управление введено сроком на полгода.

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