Суд повторно рассмотрит дело экс-судьи Сочи Дмитрия Новикова о передаче взятки

Ессентукский городской суд Ставропольского края повторно рассмотрит уголовное дело в отношении сочинского экс-судьи Дмитрия Новикова, также известного своими резонансными заявлениями о коррупции в судебной системе, его ролики на YouTube набирали десятки тысяч просмотров . Его обвиняют в посредничестве при передаче особо крупной взятки, когда он имел статус адвоката, сообщает «Ъ-Юг».

Суд назначил на 5 апреля предварительное слушание по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Его возбудили в июне 2021 года. Правоохранительные органы считают, что мужчина собирался стать посредником при передаче взятки от своего клиента Ярослава Макагонова, который месяцем ранее пять раз выстрелил из травматического пистолета в начальника охраны ЖК в центре Краснодара.

Следствие считает, что адвокат за 2 млн руб. обещал своему подзащитному максимально смягчить обвинение. Деньги якобы предназначались сотрудникам правоохранительных органов и суда. При получении средств 1 июня в Новороссийске арестовали водителя Дмитрия Новикова, самого адвоката через несколько дней задержали в Москве.

Первый процесс в Ессентукском горсуде завершился на предварительном заседании 29 ноября 2022 года. Судья по собственной инициативе вернул дело утверждавшему обвинение прокурору Новороссийска, чтобы он устранил препятствия к рассмотрению. Суд посчитал, что в обвинительном заключении не указан способ совершения преступления, а также его место и время.

При этом адвокат Дмитрия Новикова Анна Половинская считает, что после доработки материалов дела прокуратурой и следственными органами обвинение осталось таким же неконкретным. По ее словам, в обвинении нет информации, что речь идет именно о взятке. При этом следствие отказало в возбуждении дела в отношении возможного получателя взятки за отсутствием события преступления.

Сам же господин Новиков не признает себя виновным. Он утверждает, что полученные его водителем деньги являлись адвокатским гонораром. Он считает, что уголовное преследование инспирировано бывшими коллегами по судебной системе в отместку за разоблачения.

Татьяна Ручкина

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