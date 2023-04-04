Мужчину, который припарковал автомобиль «шерифа» у здания администрации края, арестовали на 7 суток

Ленинский районный суд города Краснодара назначил 44-летнему мужчине, который оставил бесхозный автомобиль у администрации Краснодарского края, 7 суток административного ареста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из материалов суда, утром 4 апреля мужчина привез ВMW, стилизованный под американский полицейский автомобиль, на прицепе минивэна. И оставил его у входа в здание администрации Кубани.

Обвиняемый осужден по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведения публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятии).

Напомним, утром в социальных сетях появилась информация, что около администрации Краснодарского края припаркована пустой автомобиль. Оперштаб Кубани заявил, что машина была эвакуирована.

Олег Исаев

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