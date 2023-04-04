В Сириусе пропал без вести отец хоккеиста ХК «Сочи»

В Сириусе 2 апреля пропал без вести Андрей Мичков, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Согласно ориентировке, 51-летний мужчина был одет темно-синюю куртку, черные брюки, кроссовки и шапку. Он исчез, когда вышел из продуктового магазина.

По данным СМИ, Андрей Мичков — отец знаменитого хоккеиста Матвея Мичкова, члена сборной России, который в 2021 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком юниорского чемпионата мира, сейчас играет в ХК «Сочи» и является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ.

В пресс-службе МВД Сириус «Ъ-Кубань» уточнили, что заявление о пропавшем мужчине поступило в правоохранительные органы. Ведется проверка.

Олег Исаев

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