Суд запретил строить дорогу в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Четвертый кассационный суд поддержал требования жителей Краснодара о запрете строительства автодороги, соединяющей Елизаветинское шоссе с Юбилейным микрорайоном Краснодара. Сведения об этом содержатся в картотеке инстанции.

Ответчиком по коллективному иску выступило управление Краснодарской краевой государственной экспертизы, которого ранее поддержал Ленинский районный суд Краснодара. Речь идет о строительстве 2,5 км четырехполосной автодороги, которая, по мнению жителей, была спроектирована с рядом ошибок.

«Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне, однако данное требование проектировщиком проигнорировано»,— говорится в решении первой инстанции.

Ленинский районный суд требования жителей города не поддержал, поскольку утверждение разработанной документации по планировке территории объекта было проведено в соответствии с градостроительным законодательством, в том числе с проведением публичных слушаний. В ходе кассационного слушания данное решение было обжаловано и отправлено на повторное рассмотрение.

Анастасия Донскова

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