Правительство РФ выделило 8,3 млрд рублей на строительство новых трамвайных линий в Краснодаре

Краснодарский край получил субсидию в размере 8,3 млрд руб. на развитие городского электротранспорта. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. За счет этих средств в Краснодаре до 2027 года построят более 35 км новых линий трамвайной сети, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Эти средства будут направлены как на расширение трамвайной сети, так и на закупку транспорта, благоустройство территории, создание остановочных пунктов. Субсидия поможет нам ускорить темпы строительных работ», – отметил первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Проект комплексного развития городского электрического транспорта и благоустройства прилегающей территории реализуют по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По программе для города закупят 100 трамваев и 16 электробусов и зарядных станций. Кроме того, в 2023 году планируют провести реконструкцию транспортного узла на улице Московская - Красных Зорь.

Всего строительство новой трамвайной линии в Краснодаре, которая соединит западную часть города с «Баскет-Холлом», а также закупка трамваев оценивается в 28,2 млрд руб. В июле 2022 года группа «Синара» подала частную концессионную инициативу.

Татьяна Ручкина

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