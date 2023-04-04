Краснодар занял восьмое место среди крупных городов для комфортной жизни

Краснодар занял восьмое место в рейтинге регионов и городов страны по индексу качества городской среды за 2022 год. Исследование опубликовано на сайте Минстроя РФ. В рейтинге участвовали 26 городов Краснодарского края. Из них 38% отмечены как город с благоприятной средой.

Среди крупных городов Новороссийск занял 22-е место. Севастополь оказался на 51-м месте, Симферополь — на последнем, 60-м.

Среди больших городов с комфортным климатом Майкоп занял 25-е место, Армавир — 71-е. В рейтинг также вошли два крымских города: Евпатория заняла 62-е место и Керчь — 69-е.

В рейтинг средних попали 11 городов Кубани. Геленджик оказался на пятом месте, Туапсе — на 11-м, Анапа — на 16-м, Ейск — на 64-м, Тихорецк — на 87-м, Белореченск — на 90-м, Славянск-на-Кубани — на 99-м. Кропоткин занял 109-е место, Тимашевск — 111-е, Крымск — 120-е, Лабинск — 128-е. Также в список попали Ялта (36-е место) и Феодосия (102-е).

В рейтинг малых городов (население 25–50 тыс. человек) попали кубанские Горячий Ключ — 65-е место, Темрюк — 100-е, Гулькевичи — 137-е, Усть-Лабинск — 157-е, Новокубанск — 164-е, Абинск — 172-е, Приморско-Ахтарск — 185-е, Апшеронск — 190-е, Курганинск — 192-е и Кореновск — 196-е. Также в список вошли крымские города: Алушта — 37-е место, Бахчисарай — 130-е и Джанкой — 202-е.

Согласно рейтингу Минстроя РФ, в малых городах с населением 5–25 тыс. человек комфортная жизнь в Алупке, Армянске, Адыгейске, Саках, Судаке, Красноперекопске, Щелкино, Хадыженске, Старом Крыму и Белогорске.

Татьяна Ручкина

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