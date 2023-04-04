Отца хоккеиста ХК «Сочи» нашли мертвым в Сириусе

Андрея Мичкова, отца хоккеиста Матвея Мичкова, нашли мертвым. Его искали со 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сочи»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ» Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ»

По данным СМИ, тело 51-летнего мужчины нашли в пруду недалеко от дома. По данным МВД Сириуса, заявление о пропаже было подано в правоохранительные органы.

Андрей Мичков — отец знаменитого хоккеиста Матвея Мичкова, члена сборной России, который в 2021 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком юниорского чемпионата мира, сейчас играет в ХК «Сочи» и является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ.

Олег Исаев

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