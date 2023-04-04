Гулькевический хлебозавод признан банкротом

ООО «Хлебозавод "Гулькевичский"» признано банкротом. Конкурсное управление введено сроком на полгода. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Иск о банкротстве общества подала налоговая инспекция. Задолженность компании перед ведомством составила более 3,78 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Хлебозавод "Гулькевичский"» зарегистрировано в Гулькевичах в 2006 году. Директором общества является Александр Богославский. Бенефициар — Наталья Севастьянова. Выручка в 2021 году составила 1,9 млн руб. Чистый убыток — 1,9 млн руб.

Олег Исаев

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