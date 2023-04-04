В Краснодаре с обвиняемой во взяточничестве экс-чиновницы Роспотребнадзора взыскали имущество на 46 млн рублей

В Краснодаре суд взыскал с бывшей чиновницы регионального управления Роспотребнадзора (РПН), обвиняемой во взяточничестве, ювелирные украшения и валюту на общую сумму в 46 млн руб. Данное имущество фигурантка не задекларировала, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. По данным «Ъ-Кубань», речь идет об экс-начальнице отдела надзора за питанием населения регионального управления РПН Марине Балаевой.

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После возбуждения в отношении нее уголовного дела о получении взяток надзорное ведомство проверило чиновницу также на предмет соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В результате прокуратура выявила факты хранения женщиной дома ювелирных изделий и денежных средств, «законность происхождения которых не была подтверждена».

Речь идет ювелирных изделиях в количестве свыше 280 штук стоимостью 35 млн руб., а также денег в сумме более 3 млн руб., 128 тыс. долларов США и евро.

В итоге в сентябре минувшего года прокурор Краснодарского края Сергей Табельский в интересах РФ вышел в суд с иском об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Иск был удовлетворен Ленинским судом Краснодара. В результате апелляционного рассмотрения дела решение без изменений оставил Краснодарский краевой суд. Судебный акт вступил в законную силу. Судя по данным электронной картотеки ГАС «Правосудие», речь идет о бывшей главе одного из отделов кубанского управления Роспотребнадзора Марине Балаевой.

Также на сайте Ленинского суда опубликовано другое решение 2021 года по аналогичному иску краевого прокурора. Согласно ему в доход РФ были обращены земельный участок площадью пять соток и жилой дом площадью 111 кв. м. Суд установил: госпожа Балаева приобрела эти объекты, но, чтобы скрыть их от декларирования, оформила на своего брата. Решение вступило в силу и сейчас обжалуется в кассационном порядке.

Кроме того, в настоящее время на рассмотрении Ленинского районного суда находится уголовное дело госпожи Балаевой, обвиняемой в получении взяток, служебном подлоге и превышении должностных полномочий, и еще четверых ее коллег, обвиняемых по тем же статьям в зависимости от роли каждого. Как ранее писал «Ъ-Кубань», по версии следствия, начальник отдела питания краевого ведомства трижды получала деньги от коммерсантов за отсутствие проверок санитарно-эпидемиологических норм в пунктах питания. Женщина получала платежи в размере от 20 до 150 тыс. руб. В общей сложности сумма взяток составила 470 тыс. руб., сообщали правоохранители. По их данным, к незаконной деятельности экс-чиновница привлекла сотрудников своего отдела, они вносили ложные сведения в акты проверок, тем самым скрывая нарушения требований действующего законодательства.

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Михаил Волкодав

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