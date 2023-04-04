Четыре ребенка пострадали при пожаре в Крыму

В Крыму четверо детей доставлены в больницу с ожогами, полученными в результате пожара в многоквартирном доме в селе Марфовка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

По данным ведомства, пожар произошел 3 апреля. Из горящего здания эвакуировали девять человек. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает.

«В коридоре одной из квартир первого этажа двухэтажного жилого дома произошло загорание натяжного потолка»,— сообщает пресс-служба управления МЧС республики.

По факту происшествия проводят проверку по установлению причин и обстоятельств пожара.

Анастасия Донскова

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