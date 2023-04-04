Альпинист, искавший упавшие дроны, скончался в горах Сочи

Альпиниста, который искал в горах Красной Поляны упавшие квадрокоптеры, нашли мертвым. Как сообщили в ЮРПСО МЧС России, спасатели сейчас занимаются транспортировкой его тела.

Пропавшего альпиниста спасатели искали двое суток. Пешком и с помощью применения беспилотника были обследованы скалы и лесной массив в районе первого тоннеля Старой Краснополянской дороги, а также русло реки Мзымты. В результате поиска с воздуха его обнаружили на скальном участке на высоте около 300 м.

Утром 4 апреля 16 спасателей выдвинулись к месту нахождения пострадавшего. В 12:30 они обнаружили мужчину без признаков жизни. Они уложили тело в жесткие носилки и начали его транспортировку из горно-лесной местности к автодороге. Там его передадут сотрудникам полиции. Эвакуация ведется на сложном скальном рельефе с применением альпинистского снаряжения.

35-летний альпинист пропал 2 апреля на скальном участке Старой Краснополянской дороги, в районе села Кепша. Он полез на скалы, чтобы найти два упавших беспилотника. Днем он отправил находившимся внизу друзьям сообщение, что нашел один из дронов. После этого он продолжил искать второй квадрокоптер и больше не выходил на связь.

Татьяна Ручкина

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