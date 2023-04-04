Главные новости к утру 4 апреля

Власти РФ разрешат перечислить Shell 95 млрд руб. за долю в «Сахалине-2», выяснил «Ъ». НОВАТЭК получил согласие Владимира Путина на то, чтобы британская компания получила всю сумму и смогла вывести деньги из России. Подробнее

В Севске Брянской области по зданиям районного военкомата и отдела МВД нанесен удар беспилотниками. Никто не пострадал.

Министр финансов США Джанет Йеллен не считает сокращение добычи странами ОПЕК+ причиной для изменения потолка цен на нефть из РФ. Однако, по ее мнению, решение производителей энергоносителя «не является позитивным фактором для глобального роста». Президент США Джо Байден, комментируя решение ОПЕК+, сказал, что это «не будет так плохо, как вы думаете». О сокращении добычи

Закрытие магазинов L’Oreal почти не снизило продажи компании в РФ, узнал «Ъ». По итогам 2022 года фирма смогла выручить на российском рынке более 60 млрд руб.— почти столько же, сколько и до начала военных действий на Украине. О причинах

В Одессе произошли взрывы. В городе работали средства противовоздушной обороны.

Предполагаемого организатора нападений на брянские села Дениса Капустина объявили в международный розыск. По информации «Ъ», его заочно обвинили в совершении теракта, сопряженного с причинением умышленной смерти человеку. О деле

62% уехавших за границу россиян готовы вернуться в ближайшее время, следует из опроса «Яков и Партнеры» (Экс-McKinsey) и HeadHunter. До 58% выросло число соискателей в РФ, готовых ради карьерных возможностей покинуть страну, в 2020 таких было 47%. Но только 6% активно ищут такие возможности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к контактам для долгосрочного снижения ядерных рисков. Но, по его словам, «для танго нужны двое».

ЛГБТ-литературу будут выпускать и продавать через СНГ, выяснил «Ъ». Так, Popcorn Books после введения запрета на такую литературу налаживает реализацию своих изданий в Белоруссии и Казахстане. Работа в СНГ позволит издателям опосредованно оставаться и на российском рынке. Подробнее

Twitter заменил синюю птичку в логотипе на пса из мема. Изображение пса также используется в качестве логотипа криптовалюты Dogecoin, которую поддерживает владелец Twitter Илон Маск, что привело к росту ее стоимости. Неизвестно, является ли решение о логотипе соцсети временным.

О предстоящих 4 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».