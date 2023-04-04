Йеллен не считает сокращение добычи причиной для изменения потолка цен на нефть из РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен не видит причин для изменения уровня потолка цен на российскую нефть после того, как восемь стран, включая РФ, решили сократить добычу нефти. По ее мнению, это не окажет существенного влияния на ценовой предел.

Госпожа Йеллен, выступая в Йельском университете, отметила, что страны западной коалиции могут пересмотреть потолок цен, который сейчас установлен на уровне $60 за баррель, если такое решение будет «признано целесообразным». «Но я не вижу, чтобы это было уместно в данный момент»,— сказала она (цитата по Reuters).

Министр финансов США считает, что потолок цен на нефть «работает». По ее мнению, эта мера привела к увеличению дисконта на российское сырье и усилило позиции покупателей в переговорном процессе.

Госпожа Йеллен назвала решение о сокращении добычи «неконструктивным шагом». По ее мнению, это «не является позитивным фактором для глобального роста». Президент США Джо Байден, комментируя решение ОПЕК+, сказал, что это «не будет так плохо, как вы думаете».

Саудовская Аравия и другие крупнейшие арабские производители нефти — ОАЭ, Ирак и Кувейт — 2 апреля решили поддержать усилия России и в одностороннем порядке сократить добычу. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей. Это привело к подорожанию нефти. По мнению западных аналитиков, повышение нефтяных котировок будет подталкивать инфляцию и сделает еще более сложной задачу Федрезерва США по поиску баланса между ростом ключевой ставки и поддержанием финансовой и экономической стабильности.

Подробнее о сокращении добычи — в материале «Ъ» «Заграница не подкачала».

Леонид Уварчев