Байден о сокращении добычи нефти: это не так плохо, как вы думаете

Президент США Джо Байден отреагировал на решение восьми стран, в том числе России, добровольно сократить объем добычи нефти. Это «не будет так плохо, как вы думаете», сказал он журналистам в Миннесоте (цитата по Reuters).

Решение ОПЕК+ также прокомментировала глава Минфина США Джанет Йеллен. Она назвала это «неконструктивным шагом». «Я думаю, это прискорбное действие, которое ОПЕК решила предпринять. Я пока не уверена, как это отразится на ценах. <...> Очевидно, это не является позитивным фактором для глобального роста. И это добавляет неопределенности и нагрузки в то время, когда инфляция и так высока»,— добавила госпожа Йеллен, выступая в Йельском университете.

Саудовская Аравия и другие крупнейшие арабские производители нефти — ОАЭ, Ирак и Кувейт — накануне, 2 апреля, решили поддержать усилия России и в одностороннем порядке сократить добычу. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей. Это привело к подорожанию нефти. По мнению западных аналитиков, повышение нефтяных котировок будет подталкивать инфляцию и сделает еще более сложной задачу Федрезерва США по поиску баланса между ростом ключевой ставки и поддержанием финансовой и экономической стабильности.

Подробнее о сокращении добычи — в материале «Ъ» «Заграница не подкачала».

Леонид Уварчев