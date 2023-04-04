Лавров о снижении ядерных рисков: для танго нужны двое

РФ открыта к контактам для долгосрочного снижения рисков на равноправной основе и при учете российских интересов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Главной предпосылкой для этого он назвал отказ Запада «от агрессивного враждебного курса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Задача дипломатии — поиск и выработка мирных, политико-дипломатических способов урегулирования межгосударственных противоречий и конфликтов. В том числе, разумеется, в отношениях между ядерными державами. И вот здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением — "для танго нужны двое"»,— сказал господин Лавров, отвечая на вопрос «Аргументов и фактов» о снижении рисков ядерного столкновения.

Министр считает, что Запад не готов к конструктивному диалогу с Россией, он «в круглосуточном режиме занят поиском новых способов сдерживания России». «Опасность такой линии очевидна. Об этом мы всеми доступными методами предупреждаем западных коллег»,— добавил господин Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Москва ранее выступала с «неполитизированными предложениями» для решения «актуальных международных проблем». Среди них он назвал инициативу президента Владимира Путина по предоставлению России гарантий безопасности. «Однако в Вашингтоне и Брюсселе нас или игнорировали, или реакция была отрицательная. В конечном итоге это привело к нынешнему кризису на Украине»,— сказал Сергей Лавров.

Министр отвечал на вопрос о ядерных рисках в контексте решения Великобритании отправить Украине снаряды с обедненным ураном. После объявления планов Лондона министр обороны Сергей Шойгу говорил, что к ядерному столкновению остается «все меньше и меньше ступеней».

В Совете Безопасности ООН в конце марта прошло заседание после объявления Россией о размещении своего тактического ядерного оружия в Белоруссии. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что речи о передаче белорусской стороне контроля над этим оружием не идет, а значит, все находится в рамках международного права. Большинство других участников мероприятия тем не менее сочли эти намерения угрозой для безопасности в регионе.

О позиции сторон — в материале «Ъ» «О ядерном несдержанно».

Леонид Уварчев