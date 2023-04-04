Главные анонсы 4 апреля

Финляндия официально станет членом НАТО. В Брюсселе в штаб-квартире НАТО впервые поднимут флаг страны. Таким образом, завершится процедура вступления Финляндии в военный блок.

В Брюсселе запланировано заседание комиссии Украина — НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Президент России Владимир Путин отправится с рабочей поездкой в Тульскую область, где посетит завод «Тулажелдормаш» и проведет заседание президиума Госсовета. Заседание Госсовета пройдет в режиме видеоконференции. Его темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкционного давления.

Возобновятся поставки газа по «Силе Сибири», остановленные из-за плановых работ.

Конституционный Суд рассмотрит дело о проверке конституционности ряда положений о порядке ликвидации несанкционированных свалок.

Никулинский суд Москвы рассмотрит дело о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

В Одессе состоится визит генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дон) приступит к рассмотрению по существу первого в РФ уголовного дела в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины, обвиняемого в жестоком обращении с гражданскими лицами. На скамье подсудимых — Антон Чередник, который, по данным следствия, убил жителя Мариуполя из-за «неправильного произношения» слов на украинском языке.

Волжский районный суд Самары проведет предварительное заседание по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». На скамье подсудимых бывший генеральный директор компании «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, генеральный директор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев, сотрудник компании «Транснефть-Дружба» Роман Гладков.

В Москве судья участка № 52 мирового суда Черемушкинского района проведет заседание по делу об утечке персональных данных у компании «Спортмастер».

Ленинский районный суд Уфы проведет заседание по уголовному делу хоккеиста магнитогорского клуба «Металлург» Семена Кошелева, обвиняемого в даче взятки за уклонение от службы в армии.

«Московская биржа» начинает торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «дирхам ОАЭ - российский рубль» и «индийская рупия - российский рубль».

В Таджикистане пройдет визит президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В Калужской области будет выпущена первая партия моторных масел под брендом Lemarc.