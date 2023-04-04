Экс-McKinsey и HeadHunter: 62% уехавших россиян готовы вернуться в ближайшее время

62% уехавших из страны россиян готовы вернуться в страну, следует из опроса консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (бывшее подразделение McKinsey) и HeadHunter. До 58% выросло число соискателей в РФ, готовых ради карьерных возможностей покинуть страну, в 2020 таких было 47%. Но только 6% активно ищут такие возможности.

Большинство респондентов, готовых вернуться из-за границы в Россию, называют основными причинами для этого «личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране», говорится в исследовании. «В этих условиях можно ожидать, что миграционный поток, который возник в 2022 году, может поменять свое направление уже в ближайшие год–два»,— считает партнер компании «Яков и партнеры» Елена Кузнецова (цитата по «РИА Новости»).

Около 40% респондентов готовы переехать в другой регион России для увеличения финансовой компенсации. Лидером является Москва — в столицу готов переехать каждый второй. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Южный федеральный округ. Лидерами среди стран, в которые готовы переезжать россияне, названы США и Канада. Исследователи отмечают, что, «вопреки распространенному мнению», ОАЭ не вошла даже в топ-10 направлений.

«Яков и Партнеры» и HeadHunter также фиксируют возвращение рынка труда «в сторону соискателей» после пограничного состояния с весны до осени 2022 года. 70% респондентов сообщили, что нашли последнее место работы менее чем за месяц. Почти половина готова искать работу дольше этого срока для получения оптимального предложения по работе. При выборе работы ключевыми факторами остаются финансовая стабильность работодателя (92%) и финансовая компенсация (89%).

Как сообщал ранее «Ъ», спрос на работников в России по итогам первого квартала 2023 года остался высоким. Многие компании адаптировались к новой ситуации и «разморозили» планы найма. В числе дефицитных кадров — обладатели рабочих и инженерных специальностей, занятые в АПК, а также специалисты, связанные с импортозамещением и санкциями.

Подробнее о состоянии рынка труда — в материале «Ъ» «Каждый труд у нас в почете».

Леонид Уварчев