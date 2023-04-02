При минометном обстреле кладбища в Суджанском районе Курской области ранены семь человек

Семь жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района, которые занимались уборкой на местном кладбище, ранены в результате украинского минометного обстрела. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Среди них — трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения»,— рассказал глава региона.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В райцентр Суджа срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших.

В селе повреждены заборы, фасады и окна в четырех домовладениях.

Сегодняшний обстрел — один из наиболее серьезных в Черноземье с начала спецоперации по числу пострадавших. Николаево-Дарьино фактически примыкает к границе.

Какие населенные пункты Курской области попадали под огонь украинских силовиков — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин