Главные новости за 31 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Сочи вошел в топ-3 городов мира по стоимости элитного жилья. В элитных ЖК российского курорта стоимость квадратного метра превышает 1,4 млн руб. По этому показателю российский курорт обогнал даже Нью-Йорк и Дубай.

Застройщик жилого комплекса Mantera Seaview Residence в Сириусе после проигрыша спора за землю, на которой возводится элитный объект, не отказывается от планов завершить строительство. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал представитель компании.

Власти Краснодара планируют закрепить ограничение на использование вывесок на иностранных языках в правилах благоустройства. Соответствующую инициативу обсудят на публичных слушаниях.

Четыре поезда, следующих в Крым и Севастополь из Москвы и Санкт-Петербурга, а также в обратном направлении, задержаны из-за снегопада в Ростовской области.

ГК «Ренна», которая занимается выпуском мороженого «Коровка из Кореновки», опустилась в рейтинге производителей этой продукции на второе место. Она уступила лидерство ГК «Айсберри» в рейтинге крупнейших производителей мороженого.

Городской департамент архитектуры и градостроительства выдал проблемному жилому комплексу «Краснодар Сити» разрешение на ввод в эксплуатацию.

Винодельческая компания «Шато де Талю» семьи бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в 2022 году утроила выручку.

В Краснодарском крае из-за заморозков могли пострадать плодовые деревья, которые успели зацвести там, где температура воздуха опускалась ниже минус 2 градусов и держалась на этом уровне несколько часов. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

В Краснодаре для рейтингового голосования по благоустройству выбрали шесть зеленых зон. Тот бульвар или сквер, который наберет больше всего голосов, могут благоустроить в 2024 году.

В Сочи золотую звезду Героя России передали семье погибшего на Украине старшины Алмаза Сафина.

Железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией могут наладить к лету 2023 года.

В Адыгее в ночь на 31 марта сгорел цех по производству мебели в хуторе Садовом. Площадь пожара составила 250 кв.м.

Начальника управления капитального строительства администрации Феодосии, подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями, отправили под домашний арест.

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