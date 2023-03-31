Поезда между Крымом и Белоруссией хотят запустить к летнему сезону

Железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией могут наладить к лету 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера республики Георгия Мурадова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как отметил вице-премьер, решение будет принято в зависимости от спроса на поездки.

«Если есть желающие ехать в Крым, соответственно, это будут вагоны, которые будут перецепляться на поезд, идущий в Крым. Если людей будет еще больше, могут быть и отдельные поезда», — цитирует издание заявление господина Мурадова.

Туристические возможности Крыма в силу угроз атаки на полуостров снижаются, отметил вице-премьер. Регион будет задействовать доступные возможности автобусного и железнодорожного сообщения для увеличения турпотока, отметил Георгий Мурадов.

Анастасия Донскова

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