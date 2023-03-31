Сочи обогнал Нью-Йорк и Дубай по стоимости элитных квартир

Сочи вошел в топ-3 городов мира по стоимости элитного жилья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет консалтинговой компании NF Group. В элитных ЖК российского курорта стоимость квадратного метра превышает 1,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Согласно отчету, самые дорогие квартиры в Монако — там за 1 млн долларов можно приобрести 17 кв. м. На втором месте — Гонконг (21 кв. м). Замыкает тройку Сочи. В городе-курорте за 1 млн долларов можно купить 29 кв. м. В Нью-Йорке за эту сумму можно приобрести 33 «квадрата», в Дубае — 105 кв. м.

Олег Исаев